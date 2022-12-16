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О компании Leeline Sourcing

История Leeline Sourcing

ПОДРОБНЕЕ работает с 2009 года. Именно тогда мы зарегистрировали нашу компанию.

В 2009 году мы НАЧАЛИ наш бизнес по закупкам для малого и среднего бизнеса. В 2015 году мы ПРЕДСТАВИЛИ нашу КОМПАНИЮ на материковом Китае. Конечной целью было расширение нашего бизнеса. И предоставлять СПЕЦИАЛЬНЫЕ услуги поиска для наших клиентов.

До сих пор у нас есть команда ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 

Мы не только ИСТОЧНИК продукты. НО ТАКЖЕ проверяйте поставщиков на основе их деловых аспектов.

Все поставщики в нашем СПИСОК ПРОВЕРЕНЫ. НАДЕЖНЫЙ. И ВЫПОЛНИТЕ все условия, которые вы имеете в виду.

За 6 лет мы помогли 2000 клиентов. Получите КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ. Вы получаете ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ услуги по поиску, инспекции, складированию и доставке.

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о нас

Наш основатель

Шарлин

Шарлайн является основателем LEELINE SOURCING. Она МАГ в индустрии поиска. Имея более десяти лет опыта. И глубокое ЗНАНИЕ импортных и экспортных предприятий.

В этом бизнесе у Шарлайн сложились прочные отношения. Особенно продавцы из Бразилии, США, Колумбии или Египта сталкиваются с рядом проблем. Нравится ЯЗЫК. ОТСУТСТВИЕ проверенных поставщиков.

Именно это привело Шарлин к основанию LEELINE SOURCING в 2009 году. Она помогала иностранным продавцам со всеми объектами через ПОСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ.

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основатель

12560

Счастливые пользователи

540240

Сделки

30k +

Источник продукта

150k +

Заказы доставлены

источников

Наша миссия

Мы стремимся увеличить каждый бизнес электронной коммерции. Наша профессиональная команда объединяет качественная продукция, надежные поставщики, бесплатная доставка и инновационные идеи

Мы также разрабатываем бизнес-планы для обеспечения СВОЕВРЕМЕННОЙ доставки в НАИЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ.

Свяжитесь с нами

Наше Видение

Стать ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ клиентом и поставщик базовая сорсинговая компания. 

Наша цель — создать ценность для создания вашего бизнеса в области электронной коммерции. Мы ориентируемся на творческое мышление, эффективные процедуры, передовые технологии и первоклассное обслуживание клиентов

Свяжитесь с нами
источников
Наши функции

Почему стоит выбрать LeelineSourcing?

Leeline Sourcing состоит из команды знающих и опытных людей, хорошо разбирающихся в международном рынке. 

  • 10 лет опыта поиска, чтобы дать вам лучшая эффективность 
  • Круглосуточная онлайн-поддержка 24 дней в неделю, чтобы ответить на ваши вопросы скорейшее возможное
  • 100% качество продукции, чтобы помочь создайте свой брендинг 
  • Конкурентоспособные цены на доставку, поэтому вы сэкономить больше затрат 
  • Безопасные платежи в снизить платежные риски 
Подробнее О LeelineSourcing
Деловое сотрудничество

Наши основные ценности

клиент

Клиент Фокус

Мы предоставляем ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ бизнес-планы, основанные на ваших требованиях и потребностях. Ты уменьшить хлопоты пока мы выполняем задачу для вас. 

Подотчетный

Подотчетный

Наша компания нанимает только ПРОФЕССИОНАЛОВ, чтобы помочь вам на каждом этапе бизнеса. Вы получаете улучшенное конкурентное преимущество через сайты электронной коммерции.

Надежные

Надежные

Мы ГАРАНТИРУЕМ качество приобретаемого товара в соответствии с потребностями клиентов. Ваш бизнес взлетает со всеми этими качественными товарами. 

Эффективный

Эффективный

Наша сеть транспортных фирм — VAST, поэтому у вас есть различные варианты доставки. Мы гарантируем безопасный и быстро доставка вашей продукции до порога вашего клиента.

Продолжайте улучшаться

Продолжайте улучшаться

Мы остаемся в курсе тенденций рынка. Вы получаете доверительным продавцы с доступный товары для удовлетворения потребностей вашего бизнеса. 

Коммуникация

Проактивная коммуникация

С нашей ДРУЖЕСТВЕННОЙ поддержкой вы связаться с нами в кратчайшие сроки. Наш ответственный сотрудник отправляет документацию и отвечает на ваше сообщение БЫСТРО

наши довольные клиенты

Партнер Airwallex по доставке документов 150x150 2
Партнер ТПП docshipper 150x150 2
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Логотип Nikos Logistics docshipper 150x150 2
siamshipping logo docshipper partner 150x150 2
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2000+ Клиенты доверяют LeelineSourcing

Я закупал всевозможные вещи для своей компании около 1 года с Leelin. У них действительно хороший сервис, их команда вежлива и заслуживает доверия. Однозначно рекомендую вам работать с ними.

Леви

Я работал с Лилин в течение 2-3 лет, чтобы создать свой бренд. Они проверяют каждый пункт и делают мой таможенная очистка попасть на склад Amazon. Мне нравится их сервис, он экономит мне много времени. Если вы также развиваете свой бизнес в Китае, они помогут вам сделать это без проблем. 

Белинда

Работать с Leelin действительно позитивно, они честны и надежны. Я рекомендую их услуги всем, у кого есть бизнес, которому необходимо доставлять товары из Китая или проверять товары. 

Джули

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Если вы дропшиппер или продавец электронной коммерции, мы можем создать для вас веб-сайт shopify или wordpress, порекомендовать популярные продукты, найти поставщиков, проверить качество и выполнить ваш заказ.

Мы ежедневно делимся вирусными продуктами прямой поставки в нашей группе на Facebook, чтобы помочь вам добиться успеха в 2023 году. Бесплатно, все эти продукты были отобраны нами вручную и определенно являются надежными продуктами для тестирования в вашем магазине!

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Узнайте, как импортировать товары из Китая

Имея 10-летний опыт поставок продукции из Китая, мы поделимся знание того, как продавать товары оптом из китая и чем отличаются продукты Сделано в Китае.

Глава 1. Источники

Глава 1. Источники

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Глава 2. Поставщик

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Глава 3. Оплата

Глава 3. Оплата

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Глава 4. Осмотр

Глава 4. Осмотр

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Глава 5. Доставка

Глава 5. Доставка

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Глава 6. Продажа

Глава 6. Продажа

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Контакты
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Рабочее время
с понедельника по субботу
9: 00 AM - 6: 00 PM
(Китайское стандартное время)

8613986152456 [электронная почта защищена] Скайп: Sharline1983 WeChat 13986152456
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