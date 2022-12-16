О компании Leeline Sourcing
История Leeline Sourcing
ПОДРОБНЕЕ работает с 2009 года. Именно тогда мы зарегистрировали нашу компанию.
В 2009 году мы НАЧАЛИ наш бизнес по закупкам для малого и среднего бизнеса. В 2015 году мы ПРЕДСТАВИЛИ нашу КОМПАНИЮ на материковом Китае. Конечной целью было расширение нашего бизнеса. И предоставлять СПЕЦИАЛЬНЫЕ услуги поиска для наших клиентов.
До сих пор у нас есть команда ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Мы не только ИСТОЧНИК продукты. НО ТАКЖЕ проверяйте поставщиков на основе их деловых аспектов.
Все поставщики в нашем СПИСОК ПРОВЕРЕНЫ. НАДЕЖНЫЙ. И ВЫПОЛНИТЕ все условия, которые вы имеете в виду.
За 6 лет мы помогли 2000 клиентов. Получите КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ. Вы получаете ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ услуги по поиску, инспекции, складированию и доставке.
Наш основатель
Шарлин
Шарлайн является основателем LEELINE SOURCING. Она МАГ в индустрии поиска. Имея более десяти лет опыта. И глубокое ЗНАНИЕ импортных и экспортных предприятий.
В этом бизнесе у Шарлайн сложились прочные отношения. Особенно продавцы из Бразилии, США, Колумбии или Египта сталкиваются с рядом проблем. Нравится ЯЗЫК. ОТСУТСТВИЕ проверенных поставщиков.
Именно это привело Шарлин к основанию LEELINE SOURCING в 2009 году. Она помогала иностранным продавцам со всеми объектами через ПОСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ.
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Счастливые пользователи
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Сделки
30k +
Источник продукта
150k +
Заказы доставлены
Наша миссия
Мы стремимся увеличить каждый бизнес электронной коммерции. Наша профессиональная команда объединяет качественная продукция, надежные поставщики, бесплатная доставка и инновационные идеи.
Мы также разрабатываем бизнес-планы для обеспечения СВОЕВРЕМЕННОЙ доставки в НАИЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ.
Наше Видение
Стать ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ клиентом и поставщик базовая сорсинговая компания.
Наша цель — создать ценность для создания вашего бизнеса в области электронной коммерции. Мы ориентируемся на творческое мышление, эффективные процедуры, передовые технологии и первоклассное обслуживание клиентов.
Наши функции
Почему стоит выбрать LeelineSourcing?
Leeline Sourcing состоит из команды знающих и опытных людей, хорошо разбирающихся в международном рынке.
- 10 лет опыта поиска, чтобы дать вам лучшая эффективность
- Круглосуточная онлайн-поддержка 24 дней в неделю, чтобы ответить на ваши вопросы скорейшее возможное
- 100% качество продукции, чтобы помочь создайте свой брендинг
- Конкурентоспособные цены на доставку, поэтому вы сэкономить больше затрат
- Безопасные платежи в снизить платежные риски
Наши основные ценности
Клиент Фокус
Мы предоставляем ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ бизнес-планы, основанные на ваших требованиях и потребностях. Ты уменьшить хлопоты пока мы выполняем задачу для вас.
Подотчетный
Наша компания нанимает только ПРОФЕССИОНАЛОВ, чтобы помочь вам на каждом этапе бизнеса. Вы получаете улучшенное конкурентное преимущество через сайты электронной коммерции.
Надежные
Мы ГАРАНТИРУЕМ качество приобретаемого товара в соответствии с потребностями клиентов. Ваш бизнес взлетает со всеми этими качественными товарами.
Эффективный
Наша сеть транспортных фирм — VAST, поэтому у вас есть различные варианты доставки. Мы гарантируем безопасный и быстро доставка вашей продукции до порога вашего клиента.
Продолжайте улучшаться
Мы остаемся в курсе тенденций рынка. Вы получаете доверительным продавцы с доступный товары для удовлетворения потребностей вашего бизнеса.
Проактивная коммуникация
С нашей ДРУЖЕСТВЕННОЙ поддержкой вы связаться с нами в кратчайшие сроки. Наш ответственный сотрудник отправляет документацию и отвечает на ваше сообщение БЫСТРО.
наши довольные клиенты
2000+ Клиенты доверяют LeelineSourcing
Я закупал всевозможные вещи для своей компании около 1 года с Leelin. У них действительно хороший сервис, их команда вежлива и заслуживает доверия. Однозначно рекомендую вам работать с ними.
Леви
Я работал с Лилин в течение 2-3 лет, чтобы создать свой бренд. Они проверяют каждый пункт и делают мой таможенная очистка попасть на склад Amazon. Мне нравится их сервис, он экономит мне много времени. Если вы также развиваете свой бизнес в Китае, они помогут вам сделать это без проблем.
Белинда
Работать с Leelin действительно позитивно, они честны и надежны. Я рекомендую их услуги всем, у кого есть бизнес, которому необходимо доставлять товары из Китая или проверять товары.
Джули
Готовы начать?
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы найти новые продукты и развивать свой бизнес.
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