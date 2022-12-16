История Leeline Sourcing

ПОДРОБНЕЕ работает с 2009 года. Именно тогда мы зарегистрировали нашу компанию.

В 2009 году мы НАЧАЛИ наш бизнес по закупкам для малого и среднего бизнеса. В 2015 году мы ПРЕДСТАВИЛИ нашу КОМПАНИЮ на материковом Китае. Конечной целью было расширение нашего бизнеса. И предоставлять СПЕЦИАЛЬНЫЕ услуги поиска для наших клиентов.

До сих пор у нас есть команда ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Мы не только ИСТОЧНИК продукты. НО ТАКЖЕ проверяйте поставщиков на основе их деловых аспектов.

Все поставщики в нашем СПИСОК ПРОВЕРЕНЫ. НАДЕЖНЫЙ. И ВЫПОЛНИТЕ все условия, которые вы имеете в виду.

За 6 лет мы помогли 2000 клиентов. Получите КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ. Вы получаете ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ услуги по поиску, инспекции, складированию и доставке.